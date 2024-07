MotoGP Raul Fernandez rinnova con Aprilia-Trackhouse sino al 2026

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024)insieme almenoal. Il team americano ha confermato il rinnovo del contratto con il pilota dellacon un comunicato. Dalla scorsa stagione il 23enne madrileno fa parte del team satellite dell’, dopo l’esordio in classe regina nel 2022 con il team francese KTM-Tech3, ed è attualmente quattordicesimo nel Mondiale. Non ancora definito il suo prossimo compagno di squadra: per il momento condivide il box con il portoghese Miguel Oliveira, ma quest’ultimo non ha ancora firmato un contratto.conalSportFace.