Mei | L’atletica sta vivendo un momento d’oro il migliore della sua storia

(Di martedì 23 luglio 2024) “Abbiamo una grandissima squadra, ci sono tanti campioni ma dietro di loro ci sono anche tanti giovani, come hanno dimostrato gli ultimi Europei Under 18.staun, ilsua. Tutti gli italiani vorranno essere presenti, ma ci saranno anche le stelle internazionali: avremo il meglio delmondiale“. Lo ha dichiarato il presidenteFidal, Stefano Mei, nel corsopresentazione44esima edizione del Golden Gala Pietro Mennea, in programma il prossimo 30 agosto allo Stadio Olimpico di Roma. “Torniamo nella Capitale dopo l’edizione a Firenze dello scorso anno. Roma è una città legata indissolubilmente alla grande atletica. Arriviamo all’evento dopo due mesi e mezzo da un campionato Europeo incredibile, dove abbiamo superato qualsiasi record“, ha concluso Mei.