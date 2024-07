Margherita di Savoia muore in mare a 16 anni Salvati sei amici il bagnino | Poteva essere una strage

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024)di(Bat), 23 luglio 2024 – Una gita alsi è trasformata in tragedia. Morto inun ragazzino di 16dai soccorritori altri sei. Tutti egiziani, arrivati in Puglia da Rionero in Vulture (Potenza), accompagnati da una cooperativa. La testimonianza drammatica del"Li ho sentiti gridare, chiedevano aiuto – racconta al telefono a Quotidiano.net ildello stabilimento. Li ho visti da lontano, non erano davanti al mio bagno, dove c’era la bandiera rossa. Pensavo fossero uno o due, ma alla fine erano sette. Mi sono tuffato, per fortuna altri mi hanno seguito. Poi sono arrivati Capitaneria di porto e 118”. "Ripetevano: ne manca uno, ne manca uno” Quando i primi sei ragazzini sono stati messi in salvo, sulla spiaggia, si è capito che la ricerca non era finita.