L’addio a Edmondo Cilloni Una vita fra l’Appennino e il mondo

(Di martedì 23 luglio 2024) Dopo unaintensa e attiva fino all’ultimo, è mancato all’affetto dei suoi cari, 88 anni, ex-comandante dei vigili del comune di Casina, molto conosciuto e stimato da tutti. Ne danno il doloroso annuncio la moglie Santina, il figlio Davide con Chiara, le nipoti Marianna e Francesca, il fratello Silvano, parenti e amici. I funerali diavranno luogo oggi pomeriggio, con partenza alle 15.45 dalla sua abitazione, in Via Antignola n.5/1, per giungere alla chiesa di Casina, dove alle ore 16 sarà celebrata la messa. Il feretro diproseguirà per la cremazione.era un socialista che credeva nella politica vera, la sua passione più grande, per la quale è stato impegnato anche a livello provinciale: con la sua morte forse se ne va l’ultimo craxiano.