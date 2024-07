Il jet set va in vacanza

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 23 luglio 2024) L’estate 2024 passerà alla storia come l’estate dei revival. In questa atmosfera nostalgica che la società e la cultura stanno vivendo tornano di attualità estetiche moda, produzioni artistiche e musicali memori di un passato non remoto. Il fascino del rétro impera e riporta in auge, seppur attraverso i filtri della cultura contemporanea, memorie di epoche non lontane, in particolar modo affascinano i riferimenti agli anni Cinquanta e Sessanta. Succede nel design e nell’architettura, nella musica, nello stile di vita e ovviamente nella moda che nelle ultime stagioni si è data molto da fare per rieditare e rielaborare idee rubate agli archivi. Anche le vacanze subiscono questa contaminazione, in particolar modo quelle del Jet Set internazionale che è tornato a frequentare in modo massiccio quelle località iconiche famose in tutto il mondo.