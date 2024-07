I fili di Berlusconi e i grattacapi di Meloni Il commento di Sisci

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 23 luglio 2024) Isono proprietari del primo gruppo editoriale (giornali e tv), Mondadori, e secondo la stampa sono chiaramente scontenti delle decisioni della premier Giorgiadi non votare a favore della rielezione di Ursula von der Leyen alla guida della Unione europea. Nel 2011 il governo di Silviosi dimise per lo spread tra gli interessi sul debito italiano e tedesco, anche perché la cosa toccava la quotazione delle aziende di. La famiglia sa sulla propria pelle quanto siano importanti i rapporti internazionali per la sopravvivenza stessa dell’azienda e del Paese. Ma questi elementi sembrano non preoccupare eccessivamente questo governo che da due anni ha mantenuto rapporti orgogliosamente tesi con la Francia di Emmanuel Macron e non ha mai voluto entrare nella maggioranza a capo della Ue.