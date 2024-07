Giulia De Lellis smascherata dalla nipotina il video

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 23 luglio 2024) Il settimanale Chi il mese scorso ha lanciato il gossip sulla presunta frequentazione tra Tony Effe eDe. I paparazzi infatti hanno beccato i due in centro a Napoli, dove pare abbiano trascorso una lunga nottata insieme: “Questa per loro è stata una lunga notte. Per la serie ‘vedi Napoli e poi ti innamori’. Lei è da poco tornata single e adesso ha passato del tempo con Tony Effe. Prima il concerto di Geolier, al quale hanno assistito insieme e poi in giro per le strade, fino al mattino“. L’influencer e il trapper sono stati visti insieme anche in altre occasioni, come ad esempio al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dove secondo alcune voci ci sarebbe anche stata una mezza scenata di gelosia dell’ex gieffina.Dee ilcon la nipote: “Allora tu che esci con Tony Effe”.