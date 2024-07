Giovedì 25 luglio Castellaneta si tingerà a festa con La notte Ros*

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 23 luglio 2024)25, la zona Portici in via San Francesco asicon “La”. Sarà l’occasione per partecipare ad una serata dedicata alla musica e all’arte femminile, organizzata dal Comune die dal Distretto Urbano del Commercio per il cartellone estivo “L’Estate vola” che terminerà a settembre inoltrato. Si parte dalle ore 20:00 con l’apertura dei mercatini di hobbistica e artigianato, per poi proseguire con uno spettacolo itinerante di artiste di strada. La serata continuerà dalle ore 21:00 in poi con il concerto della G-Family: tanta musica anni 70-80-90 che si propagherà lungo la via più commerciale di. Durante la serata ci saranno anche possibilità di acquisto a prezzi scontati presso le attività commerciali della zona.