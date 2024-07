FOTO – Lautaro Martinez giura amore all’Inter… Con le due stelle!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 23 luglio 2024) Oggi l’Inter ha presentato la prima maglia ufficiale per la prossima stagione, sulla quale campeggiano le duedopo la vittoria del ventesimo scudetto conquistato lo scorso anno. Chesfoggia con orgoglio.NERAZZURRO –all’Inter e non lo dimostra solo con il prolungamento del suo contratto in essere fino al 2029, ma anche con i fatti. Proprio lui è tra i modelli della prima maglia del prossimo anno, presentata oggi, sulla quale campeggiano in bella vista sia il tricolore dei campioni d’Italia, sia le dueche i nerazzurri possono sfoggiare proprio grazie alla vittoria del ventesimo titolo.capitano vero: tutto l’orgoglio per le duedell’Inter CAPITANO – Proprio sul suo profilo Instagram ufficiale,ha voluto pubblicare una delledello shooting per la presentazione della maglia.