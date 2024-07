Festa del Fungo a Pievepelago al via il concorso per il porcino più pesante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) In Appennino è partita alla grande la stagione di raccolta dei funghi porcini, pur in zone ‘a macchia di leopardo’ per i quantitativi. Il Comune diha quindi deciso di dare il via al tradizionaleper premiare ilpiù2024. Si tratta di una delle iniziative collegate alla 14^ edizione della ‘del’ che si terrà a S.Annapelago sabato 14 e domenica 15 settembre 2024. Potranno partecipare a questo particolaretutti coloro che avranno raccolto funghi porcini sino alle ore 18.00 di sabato 14 settembre 2024. La pesatura verrà effettuata presso la macelleria Fontanini Liviana a S.Annapelago nei seguenti orari: dalle 8 alle 13 tutte le mattine (escluso il lunedì, chiuso), al pomeriggio il venerdì e sabato dalle 16 alle 19. Verrà redatto l’elenco dei funghi trovati col rispettivo peso e il nome del concorrente.