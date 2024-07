Crollo Scampia 7 bimbe ricoverate | 2 in Rianimazione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDue delle sette bambinesono definite in gravissime condizioni, per lesioni multiple del cranio. A. P. E B. M., rispettivamente di 7 e 4 anni, sono incon prognosi riservata. Neldella Vela Celeste a, anche il bilancio dei feriti è a dir poco drammatico. All’ospedale Santobono sono giuntetra i due e i dieci anni d’eta. Hanno riportato fratture multiple, contusioni e diverse lesioni d’organo. Sono ore d’ansia per le due messe peggio. Secondo il bollettino diramato dai sanitari, B. M. è stata sottoposta nella notte ad intervento neurochirurgo per il monitoraggio della pressione intracranica: presenta emorragia subaracnoidea, ha fratture della teca cranica. A. P. ha una frattura infossata cranica e un grave edema cerebrale.