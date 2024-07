Choc a Ostia violenta una 13enne e va a prendere il bus | arrestato

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 23 luglio 2024) Stava facendo l'ultimo bagno aper togliersi la sabbia. Ma appena una ragazzina di 13 anni è entrata in acqua è stata raggiunta da un tunisino completamente nudo che ha abusato di lei. La minore ha provato a divincolarsi dalla presa del nordafricano senza però riuscirci. Ha comunque avuto la forza di urlare attirando così l'attenzione della madre e della sorella che erano in spiaggia. Erano le 20,45 di domenica 21 luglio quando laè stata aggredita. In quel momento erano presenti anche altri bagnanti, quattro uomini, che sono subito corsi in aiuto della ragazzina, riuscendo a far allontanare il tunisino. L'uomo, però, non avrebbe iniziato a correre, ma passeggiando, dopo essersi rivestito, si è avviato verso la fermata dell'autobus. La mamma e la sorella alle 21,15 hanno incrociato una volante della Polizia di Stato in transito davanti al litorale.