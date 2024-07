Call of Duty | Modern Warfare 3 in arrivo su Game Pass? Parla Tom Henderson

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 23 luglio 2024) La chiamata al dovere diparte da3: Tomfa luce sulla forse imminente svolta Xbox diofChe Black Ops 6 giunga sual day one già si sapeva, ma a quanto pare la corona di primoofa sbarcare sul servizio in abbonamento spetta a3. Lo ha rivelato il sempre loquace Tomnell’ultimo rapporto stilato sul suo stesso sito, Insider Gaming.ha partecipato al tam tam secondo il quale i fedelissimi di Microsoft potranno giocare gratuitamente al recentissimo sparatutto già a partire da domani, mercoledì 24 luglio. Già nelle scorse settimane, Jez Corden di Windows Central ha a sua voltato del possibiledella saga militaristica nel catalogo a partire da luglio, ma per conferme o smentite dovremo attendere 24 ore (se non meno, chiaramente).