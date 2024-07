Calciomercato Venezia arrivano i rinforzi | 7 calciatori nel mirino la situazione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2024) Gaetano Oristanio è stato, fin qui, il grande colpo di mercato deldel, un acquisto importante, da 5 milioni di euro, che lo mette al centro del progetto arancioverde. Ma non basta. Per mantenere la Serie A, il club lagunare deve necessariamente intervenire sul mercato per consegnare al nuovo allenatore, Eusebio Di Francesco, una squadra in grado di lottare per difendere la promozione conquistata sul campo nella passata stagione., 7 nomi caldi nel mercato: laPariamo dai pali. Joronen confermato, serve un vice. Valutato Plizzari, Stankovic interessa al Nantes. In difesa piace Tommaso Barbieri della Juventus, ma la trattativa non è semplice e anche l’Udinese è interessata al calciatore. Serve rinforzare soprattutto il centrocampo. Con Tessmann che interessa a Torino e Fiorentina, la mediana delnecessita diimportanti.