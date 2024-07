Calcio nel campionato di eccellenza La Massese di Pisciotta prende forma | Contento di come lavora la società

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Il tecnico dellaMassimilianoè soddisfatto disi sta muovendo la. "Dal primo giorno che ho parlato col presidente e il direttore – spiega il mister bianconero – ho trovato due persone che vogliono far bene e che tengono veramente alla. Stanno facendo un grandissimo lavoro. Ogni giorno abbiamo 5 o 6 colloqui. Ladeve scegliere gli uomini giusti. Non mi interessa il nome, voglio gente “assatanata“ e con la voglia di ottenere il risultato. Se arriva un nome importante, e non nascondo che lo stiamo cercando, deve venire motivato". "La conferma di Buffa? Merito dellae della gente – prosegue –. Lui aveva la possibilità di andare tra i professionisti e non si è concretizzata. Speriamo faccia il salto il prossimo anno dopo una grande stagione con la