Biogem Musica 6 giovani artisti protagonisti alla prima master class

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’appendice didattica della stagionele ideata da Nazzareno Carusi ha visto impegnato per cinque giorni lo stesso maestro abruzzese, come docente di eccezione in ambito pianistico e cameristico. Sei iselezionati (tutti al di sotto dei 29 anni), su 19 curricula ricevuti, quasi tutti già vincitori di prestigiosi concorsi nazionali ed internazionali. Come il pianista spoletino Edoardo Riganti Fulginei e i suoi ‘colleghi’ di strumento Pietro Fresa, bolognese, e Antonio Gomena, di Ariano Irpino. Insieme a loro, in corsi volutamente interdisciplinari, hanno seguito, per circa sei ore giornaliere, le lezioni del maestro Carusi anche il chitarrista bresciano Giovanni Noventa e due cantanti, il soprano georgiano Elene Sanadze e il tenore campano Andrea Calce, di Sessa Aurunca.