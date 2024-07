Ballatoio giù dal terzo piano disastro a Scampia | chi son le vittime | VIDEO

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 23 luglio 2024) Il cedimento di undi collegamento nella Vela Celeste nel quartiere di, a Napoli, ha causato due morti e 13 feriti. Il crollo si è verificato aldello stabile, ma ha coinvolto anche i piani inferiori. I vigili del fuoco hanno provveduto a evacuare i piani alti dell'edificio con l'autoscala per poi passare alle verifiche di stabilità nella parte coinvolta della Vela. Il prefetto di Napoli Michele di Bari ha attivato il centro coordinamento soccorsi e ha effettuato un sopralluogo. Non ci sarebbero altre persone sotto alle macerie. La Polizia ha aperto un'indagine. Sono circa 500 le famiglie evacuate dai vigili del fuoco che non potranno rientrare nella Vela Celeste. I vigili del fuoco dopo aver completato l'evacuazione dell'edificio stanno recuperando i beni di prima necessità delle famiglie sfollate.