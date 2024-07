Amazon guai grossi per lo sfruttamento dei lavoratori La Guardia di Finanza di Milano sequestra 121 milioni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 23 luglio 2024) Ladimilanese ha messo in atto un sequestro preventivo d’urgenza per un valore pari a 121di Euro per frode fiscale ai danni della filiale italiana di. L’azione fa seguito a un’inchiesta effettuata dai Pubblici Ministeri Paolo Storari e Valentina Mondovì, che si sono concentrati su un fenomeno chiamato “serbatoi di manodopera”, che garantisce ai colossi della logistica e alle piattaforme online “tariffe altamente competitive”. Sulla pelle deinon è l’unica società a essere stata messa nel mirino per questa pratiche. Anche altre aziende similari sono state accusate, come il colosso creato da Jeff Bezos, di utilizzare reti di cooperative, consorzi e società filtro che permettono loro di omettere il pagamento degli oneri previdenziali e contributivi.