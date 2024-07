Napoli si complica la pista Psg per Osimhen Giuffredi | Conte unico allenatore a far rimanere Di Lorenzo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024) La trattativa trae Paris Saint-Germain per Victorsta vivendo una fase di stallo. A riportarlo è L’Equipe, che spiega come arla siano Randall Kolo Muani e Gonzalo Ramos, attaccanti che il club parigino ha messo sul mercato ma che non vogliono saperne di lasciare Parigi e sperano di potersi giocare le proprie carte. Un problema non da poco visto che per far spazio all’attaccante nigeriano il Psg deve vendere, specialmente se la cifra da investire si aggira sui 100 milioni (ilha accordato uno sconto sulla clausola da 130).intanto ha già salutato i tifosi dela Dimaro e, pur allenandosi con la squadra, non ha preso parte alle due amichevoli. Al momento, tuttavia, non è affatto scontato il suo trasferimento.