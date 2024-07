Il vertice lo faremo a Bruxelles non a Budapest Altro clamoroso schiaffo a Orban | l' Ue si spacca

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il consiglio informale dei ministri degli Esteri europei e il Consiglio informale Difesa si terranno ae non a. Lo ha deciso l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso del Consiglio Ue Affari esteri di. Dall'Ue arriva dunque unal presidente di turno Viktor, leader ungherese e fondatore del gruppo di destra dei Patrioti per l'Europa già nel mirino per il suo attivismo (gli incontri non previsti con Zelensky a Kiev, Putin a Mosca e Trump in Florida) e considerato da molti la "quinta colonna" della Russia all'interno dell'Unione. Gli Stati membri, ha spiegato Borrell nella conferenza stampa al termine della riunione di, "hanno discusso su dove tenere il Consiglio informale degli Affari esteri, e la divisione era piuttosto forte".