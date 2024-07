Il successo di Sts Crescita esplosiva negli ultimi 10 anni La sfida? Innovarsi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) LASCIATOSI DEFINITIVAMENTE alle spalle l’incubo della pandemia, il mondo degli eventi è entrato in una nuova fase di espansione, dove l’innovazione assurge a ’spirito guida’. "Abbiamo assistito ad una vera e propria trasformazione, una costante rincorsa all’effetto wow in cui la tecnologia ha assunto un ruolo fondamentale, spostando completamente il focus verso una produzione esperienziale che deve catturare il pubblico e restituire un’immagine ad alto valore instagrammabile. Chi riesce a creare qualcosa di visivamente impattante e in grado di trasmettere emozioni forti, può giocare un ruolo fondamentale. Oggiè lapiù grande per i player nel mercato", sottolinea Alberto Azzola (nella foto sopra), 55enne managing director di Sts Communication, azienda lombarda specializzata in servizi tecnici per eventi, scenografie e contenuti multimediali.