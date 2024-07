‘Everywhere I go’ trama e cast della soap opera turca di Rete 4

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) In tarda mattinata, su4, da lunedì al venerdì, sta andando in ondaI Go - Coincidenze d'amore’. Laviene trasmessa dal lunedì al venerdì alle 10.55 circa al posto del programma di informazione ‘Mattino 4’ condotto da Roberto Poletti e Federica Panicucci, terminato a fine giugno.I go’ è invece preceduta da ‘Tempesta d’amore’. Dalla primavera 2024 gli episodiambientata a Istanbul sono disponibili sulla piattaforma Mediaset Infinity.Demir Erendil, un architetto che ha trascorso molti anni in Giappone, torna a Istanbul e rileva una piccola società attiva nel suo settore, vicina al fallimento. Il professionista acquista la casa in cui è cresciuto, senza sapere che metàproprietà è già stata comprata da Selin, un’architetta brillante che pensava di aver trovato il proprio nido.