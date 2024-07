Emma Villas quanti riconoscimenti Mechini ancora nel cda di Legavolley

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Grande soddisfazione in casaper iraccolti nella tre giorni di Volley Mercato a Bologna. Il vicepresidente biancoblù Fabioè stato confermato nel consiglio di amministrazione di, mentre l’ufficio stampa guidato da Gennaro Groppa e Alessandro Isidori è stato premiato come migliore ufficio stampa della categoria. "All’ordine del giorno, tra le altre cose, c’era la rielezione del cda in. La mia rielezione nel consiglio di amministrazione mi fa estremamente piacere – ha detto Fabio–. Ciò rappresenta un onore per la nostra società e al contempo è anche un onere, l’obiettivo è quello di riuscire a dare un buon contributo. I numeri fatti registrare dal movimento pallavolistico di serie A sono decisamente importanti, e sono in crescita.