Andrea Joly racconta il pestaggio dell’estrema destra | Da terra ho sentito i colpi poi mi hanno stretto al collo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) “Dahoarrivare i, senza però rendermi bene conto. Provavo dolore”., 28 anni, è il cronista del quotidiano La Stampa che sabato scorso è stato pestato durante la “Festa della Torino nera”, organizzata da militanti di estremanel locale Asso di Bastoni. Spinte, calci, anche un tentativo di soffocamento: “Mi sento cingere ilda dietro da qualcuno che mi stringe con l’avambraccio e mi toglie il respiro: non perdo conoscenza, ma ho una chiara sensazione di soffocamento. Per mia fortuna riesco a liberarmi e scappare”. Questo il suo racconto in un’intervista a Repubblica. La sua colpa? Voler fotografare e filmare quello che stava accadendo. Per ilsono già stati identificati due militanti di Casapound.