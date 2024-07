Tutto chiede salvezza 2 | C’è tenerezza nella follia | l’importante è essere veri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Non è facile tenere gli spettatori attaccati allo schermo con una serie ambientata nel reparto psichiatrico di un ospedale, fra scatti di nervi, ossessioni, gesti ripetitivi, tic compulsivi, scatti d’ira e finestre tenute aperte, per lasciare entrare l’aria o per lasciar volare via vite arrivate al capolinea. Non è facile tenere gli spettatori attaccati allo schermo, fra corridoi di ospedale e disagio mentale. Francesco Bruni ci è riuscito, con, serie di cui è andata in onda su Netflix la prima stagione con successo convinto e – in qualche modo – anche inatteso. Al festival di Giffoni ieri è stato proiettato il primo episodio della seconda stagione, e sono passati a trovare le migliaia di bambini delle giurie i protagonisti, Federico Cesari e Fotinì Peluso, insieme alla new entry della serie Drusilla Foer, in collegamento, così come il regista Francesco Bruni.