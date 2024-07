Tempesta d' amore trame dal 22 al 26 luglio 2024 | Max e Vanessa si baciano

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 21 luglio 2024) Max esi ritroveranno di nuovo vicini nel corso della prossima settimana di programmazione did'. Stando alledal 22 al 26, intanto, Michael proverà a salvare la sua amicizia con Robert, ma lui non vorrà saperne e arriverà addirittura a denunciarlo presso la direzione della clinica in cui lavora. Nel frattempo, Eleni sarà scioccata dopo aver scoperto che Christoph è suo padre e, per paura di perdere la sua famiglia, chiederà ad Alexandra di non riferire a Saalfeld che ha scoperto tutto. La ragazza, però, quando si imbatterà nell'albergatore, tradirà un forte disagio che non sfuggirà all'uomo, mentre Ulrike si recherà all'appuntamento con Erik, ma la donna gli confesserà di essere profondamente legata al marito.