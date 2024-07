Sofia Russo è miss sorriso Puglia Di Parabita 19 anni La prima finale regionale del concorso si è svolta venerdì ad Altamura

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di domenica 21 luglio 2024) Di seguito un comunicato diffuso daItalia2024 e prefinalista nazionale diItalia. La 19enne di, diplomata in estetica e animatrice in una RSA, è la vincitrice delladiItalia che si è tenuta19 luglio in piazza don Tonino Bello ad. Ad organizzarla la Carmen Martorana Eventi, esclusivista interdiItaliae Basilicata, con il patrocinio del Comune di. La serata è stata condotta da Christian Binetti, apprezzato presentatore, tra le altre cose, del programma televisivoItaliae Basilicata in onda su Antennasud, affiancato da Carlotta Buzzacchino,Eleganza2023; è intervenuto l’avv.