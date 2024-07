Roma beccato con la droga e una pistola | 15enne arrestato

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 21 luglio 2024) Nel corso di un controllo i Carabinieri della Stazione diMontespaccato hanno fermato unno in possesso di cocaina, marijuana, hashish e unascacciacani. Il giovane è statoin flagranza in quando gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri hanno sorpreso uncon cocaina, marijuana, hashish e una scacciacani – ilcorrieredellacitta.comNella circostanza, la pattuglia dei Carabinieri mentre era intransito in via Piolti dei Bianchi, e diretti presso un complesso residenziale per effettuare controlli a persone sottoposte alla detenzione domiciliare, hanno notato un giovane seduto sulla scala antincendio di un condominio. Ragion per cui, insospettiti dall’atteggiamento assunto dal ragazzo alla loro vista, hanno deciso di fermarlo per identificarlo.