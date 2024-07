Omicidio a Spoleto ragazzo di 28 anni ammazzato a coltellate durante una lite

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024)(Perugia), 21 luglio 2024 –nella notte di sabato a. La vittima è un 28enne italiano deceduto nel popolare quartiere Casette. Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione mortale sarebbe avvenuta all’interno di un appartamento di via 2 Giugno al culmine di una. Ilè stato ucciso da una coltellata. La dinamica dei fatti è al vaglio dei carabinieri della compagnia diche stanno ricostruendo gli ultimi minuti di vita del giovane. Secondo le prime testimonianze il 28enne intorno alle 21 sarebbe stato vittima di una colluttazione nell’abitazione di via 2 giugno e sarebbe poi scappato in strada forse per chiedere aiuto, per poi stramazzare al suolo. Alcuni passanti avrebbero dato l'allarme ma la corsa dei sanitari è risultata vana: ilè deceduto in ospedale.