LIVE F1 GP Ungheria in DIRETTA | Piastri leader davanti a Norris Leclerc quinto e velocissimo in questa fase

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 35/70 Hamilton si difende e Verstappen va largo!addirittura ora è a due secondi e mezzo! Giro 35/70 Impressionante il ritmo diche si porta a 4?4 da Verstappen. Giro 34/70 Box per Russell dopo 33 giri su gomma dura. Giro 34/70 Verstappen si fa vedere negli specchietti di Hamilton. Giro 33/70 Si sta ricostruendo la gara Perez con gomma media e da quindicesimo è già undicesimo e all’attacco di Tsunoda per la zona punti. Giro 32/70 Verstappen quasi in zona DRS su Hamilton, fra poco potrà porre le basi per un sorpasso. Giro 32/70 Russell è l’unico finora a non aver fatto la sosta, è settimo dopo trenta giri sulla stessa gomma. Andrà per una sosta. Giro 31/71di gara molto favorevole perche è a sei secondi e mezzo da Verstappen, è il più veloce in pista in questo momento.