Kamala Harris identikit di una pioniera predestinata Saprà battere Trump?

(Di domenica 21 luglio 2024) “Pioneer”. Questo il nome in codice cheaveva scelto per il Secret Service, che ha iniziato a proteggerla durante la campagna elettorale per la vice presidenza Usa. E la sua vocazione di, dopo averla dimostrata come prima vice presidente donna alla Casa Bianca, l’ha confermata come prima candidata donna alla presidenza americana. In precedenza, è stata la prima donna di colore eletta procuratore distrettuale della California, poi prima donna attorney general, prima senatrice di origine indiana ed ora ad un passo dal diventare la prima donna presidente degli Stati Uniti.