In fedeltà ci sono i CCCP La band di culto a Servigliano

(Di domenica 21 luglio 2024) Penultimo appuntamento con il NoSound Fest con unadicome i-Fedeli alla linea, stasera alle 21,30 al Parco della Pace di. A 40 anni da Ortodossia, Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur,tornati sui palchi dei principali festival italiani, presentandosi come uno degli eventi più attesi nell’estate 2024. Il tour Inla Linea c’è – che segue la grande mostra organizzata a Reggio Emilia e i live a Berlino di febbraio scorso – è partito lo scorso maggio da piazza Maggiore a Bologna, per poi approdare stasera a, in vista delle ultime tappe. Ben lontani da un’operazione nostalgica,sempre liberi da etichette e confini, itornano a grande richiesta per parlare al mondo di oggi, in una serie di live tra il sacro e il profano dove lo slogan Produci, consuma, crepa, risuona attuale come non mai.