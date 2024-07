Il caro ombrellone dilaga sul litorale romano Qual è la spiaggia più cara

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 21 luglio 2024) Che l'acqua sia il bene più prezioso è noto. Ma la possibilità di avere une due lettini nelle più rinomate spiagge laziali costa sempre più. Per gli utenti usufruire dei servizi base di uno stabilimento rischia di trasformarsi in un salasso. Partiamo da Ostia che (domenica/ultimo fine settimana) ha vissuto un esodo di proporzioni quasi bibliche: 160.000 persone si sono recate nel X Municipio. Dove tra gli stabilimenti meno cari c'è «Guerrino beach», la sua tariffa non cambia mai: 21 euro tutti i giorni della settimana. Il prezzo di due lettini e unaumenta per coloro che decidono di entrare al «Corsaro» e al «Bungalow». Nelle giornate feriali entrambi chiedono 24 euro, invece la domenica il secondo chiede 30 euro rispetto ai 28 del primo.