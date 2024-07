Endless Love anticipazioni dal 22 al 26 luglio 2024 | l' arresto di Ozan

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 21 luglio 2024)focalizzerà l'attenzione sull'di, come segnalano ledella soap opera di Canale 5 dal 22 al 26. Il giovane sarà molto inquieto per essere stato abbandonato da Zeynep e se la prenderà con la sua famiglia, accusando sua madre e sua sorella di averla fatta andare via di casa, mentre la donna gli chiederà il divorzio, spiegandogli di non sentirsi la benvenuta a casa Sezin. Tuttavia, Zeynep proporrà adun contratto matrimoniale per risolvere la questione e per salvaguardare la sua posizione. Tarik, invece, verrà respinto da Banu, ma non avrà intenzione di rinunciare a lei e le proporrà per la seconda volta di sposarlo. La donna, che in realtà non vuole convolare a nozze con lui, verrà obbligata da Emir con il ricatto ad accettare, mentre Asu proporrà ad Hakki di incastrare il fratello cedendo le prove in loro possesso a Kemal.