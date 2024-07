Aereo civile perde contatto radio con terra | due caccia dell’Aeronautica si alzano in volo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) È stato un pomeriggio di allarme nei cieli italiani a causa di un veliche aveva perso ilcon gli enti del traffico. L’assenza di segnale ha fatto scattare la procedura di emergenza per scongiurare pericoli e minacce alla sicurezza dello spazio: si sono così alzati in– con ordine di decollo immediato, il cosiddetto scramble – dueF-2000 EurofighterMilitare, in servizio di allarme per la difesa dello spazionazionale presso il 4° Stormo di Grosseto. I jet hanno intercettato l’– un PA-22 USP da sei posti con tre persone a bordo – che era decollato dall’Ungheria e diretto a Foligno. I due, sotto la guida dei controllori della Difesa Aerea dell’11° Gruppo D.A.M.I.