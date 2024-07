Addio al grande caldo ecco i temporali Giuliacci annuncia la svolta | quanto durerà

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 21 luglio 2024) Ilin Italia ha le ore contate. A fare un'analisi delle previsioni meteo dei prossimi giorni è il colonnello Mario, che spiega come ormai anche per questo weekend le temperature saranno elevate, con unache è però imminente. “La giornata di domenica 21 luglio - spiega l'esperto meteo - sarà ancora molto calda, con temperature decisamente alte soprattutto al Centro-Sud, e tutto ciò nonostante la formazione di numerosial Nordovest e, in serata, anche in Toscana. Tuttavia le fresche correnti atlantiche che inizialmente faranno più fatica a irrompere sulla nostra Penisola. Tra lunedì 22 e martedì 23 i venti relativamente più freschi spazzeranno gran parte d'Italia e causeranno un primo sensibile abbassamento delle temperature, che scenderanno su valori più vicini alla norma.