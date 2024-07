Vitto me lo ha detto e io mi sono sciolta | la rivelazione di Chiara Ferragni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Giornata all’insegna della famiglia e della leggerezza per, come sempre al centro dei principali dibattiti mediatici. Con l’arrivo dell’estate, però, l’influencer si è concessa qualche giorno di stop e di vacanza insieme ai suoi due figli, Leone eria. Con Fedez in Sardegna dopo il ricovero in ospedale,ha scelto Forte dei Marmi per proseguire le sue vacanze estive. In uno dei video pubblicati su Instagram, l’imprenditrice digitale ha raccontato del pomeriggio trascorso in compagnia di Leone eria. “Ho appena fatto questo bagno in piscina cone quando siamo uscite mi ha: “È stato molto divertente mamma giocare con te, grazie” e poi mi ha dato un bacino Io mi, cioè è troppo un amore”, spiega. L’influencer, però, è sempre attenta a dare uguale spazio a entrambi i suoi figli.