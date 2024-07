Ultime Notizie Roma del 20-07-2024 ore 13 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 luglio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio inizio dell’immagine della procura Veneziana sul comune di Venezia per presunti reati amministrativi sarebbe messo un contesto amministrativo improntato a un illegittimità diffusa soprattutto nel settore urbanistico e dell’edilizia delle gare da scrivono i PM Roberto terzo e Federica baccaglini nelle richieste di misure cautelari relativa l’inchiesta sulla presunta corruzione in PM revisione Ebbero anche una corruzione ambientale con criticità nelle strutture amministrative del comune delle partecipate nella città metropolitana e strutture regionali come alla commissione vas o l’arpav tra gli indagati anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro mi sono comportata come si dovrebbe comportare un leader europeo perché mi sono chiesta se la traiettoria fosse giusta così il premier Giorgia ...