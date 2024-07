Terzo Polo addio ora Renzi guarda a sinistra

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 20 luglio 2024) AGI - Era a un bivio frae centrofino a una settimana fa. Adesso, per Italia Viva è già arrivato il momento di aprire una fase nuova attraverso il degasperiano "centro che". La marcia di avvicinamento di Matteoai vecchi compagni di viaggio del Partito Democratico continua a tappe forzate, apparentemente incurante dei tentativi di tirare il freno di emergenza messi in atto da Giuseppe Conte: "Negli ultimi annisi è vantato di avermi mandato a casa, mi attaccava sulla gestione della pandemia e ora dice che sono un interlocutore privilegiato. Alle sue dichiarazioni rispondo semplicemente che per noi del Movimento 5 stelle la politica è una cosa seria", risponde il presidente del Movimento 5 Stelle.