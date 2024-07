Stomaco di ferro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024) Fame e metodo. Sono questi i pilastri su cui si appoggia l’attività del fantomatico scroccone – fantomatico nel senso che nessuno è riuscito ancora a mettergli il sale sulla coda – accusato di aver “alzato” almeno una quindicina di pasti gratis in altrettanti locali del Milanese. Invariabile la formuletta magica con la quale riesce a riempirsi la pancia a costo zero: “Non mi funziona la carta di credito, vado un attimo al bancomat a prelevare”. Dubitiamo fortemente che questi problemi siano reali. Di certo possiamo dire che se la carta di credito non funziona,e apparato digerente vanno alla grande.