Per Distefano è quasi fatta

(Di sabato 20 luglio 2024) La Reggiana si prepara ad accogliere Filippo, attaccante di proprietà della Fiorentina e ‘promesso sposo’ dei granata già da diverse settimane. Classe 2003 (173 cm per 60kg) veloce e con un buon istinto per il gol, ha giocato tutta la scorsa stagione nella Ternana dove ha realizzato 7 gol e servito 2 assist in 33 partite. È stato senza dubbio uno dei giovani più bravi e interessanti dello scorso campionato di Serie B e potrà continuare la sua crescita a Reggio con un ruolo da assoluto protagonista. Manca solo l’ultimissima parola di mister Palladino che è rimasto favorevolmente impressionato dal ragazzo, ma l’intenzione dovrebbe essere quella di favorirne la definitiva esplosione per poi riportarlo in viola nella prossima stagione.