Napoli Mario Rui in uscita

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 20 luglio 2024) Il, che oggi alle 18.00 sfiderà il Mantova in amichevole a Carciato, lavora sul campo ma anche sulle scrivanie dei diversi procuratori. Il Corriere del Mezzogiorno, nell’edizione odierna, si occupa della vicenda Osimhen, con il nigeriano promesso sposo di un PSG che spera in un abbassamento della clausola o nell’accettazione di qualche contropartita tecnica. Ci sono poi diversi esuberi. InOstigard e Juan Jesus nel reparto difensivo. Inoltre c’è l’diRui che vorrebbe tornare in Portogallo. Di seguito quanto scrive il quotidiano sul terzino portoghese., il CDM suRui Questo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno sul terzino sinistro del: “Da piazzare diversi esuberi e partenti, tra cui il terzino sinistro portogheseRui, che non rientrerebbe nei piani di Conte.