Napoli-Mantova 3-0 gli highlights della seconda amichevole azzurra VIDEO

(Di sabato 20 luglio 2024)3-0 Ilsi presenta in grande stile per lastagione contro ilche batte per 3-0. Il primo gol arriva dopo appena cinque minuti e, come un miracolo la mattina di Natale, è Lindstrom a segnarlo. Il secondo lo segna Spinazzola ma tutto parte da Mazzocchi (l’esterno opposto) che si accentra, appoggia per Cheddira che fa tre cose. Stoppa, alza la testa e serve Spinazzola che di gran carriera arrivava dalla parte opposta. Il terzo è un premio all’impegno. Dopo un calcio d’angolo, ancora Spinazzola ci prova da lontano, un rimpallo favorisce il marocchino che si trova la palla a due passi dal portiere avversario. Da lì, il ragazzo ex Bari e Frosinone inizierà un po’ a sparire dalla partita. Ha almeno altre due occasioni per gonfiare il risultato. Ma, complice le stanchezza, le spreca. Meglio adesso che poi.