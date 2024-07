La Corte Costituzionale demolisce un altro pezzo di Jobs Act

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 20 luglio 2024) Uno dei pilastri sui quali si reggeva ilAct di renziana memoria era il cosiddetto contratto a tutele crescenti. Detto in termini semplici, i dipendenti assunti a tempo indeterminato e licenziati illegittimamente avevano diritto a essere risarciti con un importo che aumentava al crescere dell’anzianità di servizio. La reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato era limitata a ipotesi gravi e residuali. Utilizziamo il passato perché, tra interventi legislativi e sentenze della, l’impianto originario del contratto a tutele crescenti è soltanto un lontano ricordo. L’ultima pronuncia del giudice delle leggi ha esteso la possibilità di essere reintegrati ai lavoratori licenziati per ragioni economiche o organizzative. In gergo tecnico si parla di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.