Il Leeds entra in gara per ingaggiare l’attaccante del Bournemouth in prestito

(Di sabato 20 luglio 2024) Sito inglese: Secondo alcune indiscrezioni, ilUnited sarebbeto in lizza perinquest’estatedelDaniel Jebbison. Jebbison si è unito ai Cherries solo di recente, provenendo dallo Sheffield United retrocesso, e ora cerca di rilanciare la sua carriera dopo una serie di infortuni.21enne, nato in Canada ma idoneo a rappresentare l’Inghilterra a livello internazionale, è stato corteggiato da diversi club della Championship quest’estate prima di decidere di trasferirsi al Vitality Stadium. Tuttavia, dato che Dominic Solanke ha segnato 19 gol in Premier League nel 2023/24, è improbabile che Jebbison abbia troppe possibilità; unè la soluzione migliore per il suo sviluppo in questa fase.