Il Comune di Arezzo ha dimenticato Francesco Petrarca nel 650 anniversario dalla morte

(Di sabato 20 luglio 2024), 20 luglio 2024 – «Ildihanel 650°», la nota di Andrea Gallorini-consigliere comunale PD. «L'dei 650 annidiè stato totalmente ignorato daldiFondazione Guido d'. Una ricorrenza così importante meritava indubbiamente di essere celebrata nel corso dell'anno e possibilmente nel giorno della dipartita del grande poeta aretino avvenuta il 19 luglio 1374, invece ad oggi non risultano iniziative organizzate dai soggetti istituzionali cittadini. Paradossalmente, mentre molte città italiane ed europee celebrano in questi giornie addirittura la Città del Vaticano ha coniato una moneta commemorativa del 650°, ad, patria del poeta, non si è minimamente pensato ad alcunché.