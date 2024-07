FOTO Chi festeggia e chi spera | i verdetti della Witch League

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Ancora spettacolo allacon le due gare dei gironi B e C che hanno definito le formazioni che possonore l'accesso alla fase successiva. Tutto facile per Manuel Store che vince per 5 a 2 contro Edilarte e chiude a punteggio pieno. Nessun problema per la formazione di Simone che aveva 6 punti e che si è garantita comunque la seconda piazza. le altre due compagini, che si affrontano stasera, erano ferme a 0 e possono giocarsi solo la terza piazza. Tabellino che è stato riempito dalla doppietta di Di Grazia e il gol di Mercurio e Macchiarolo col sigillo del presidente. A nulla è valsa la doppietta di Catillo per Edilarte. Punteggio pieno anche per Drim Tim che ha avuto la meglio in una gara combattutissima contro Gaad Costruzioni di Ezio Liccardi e Maurizio Morante.