Basket Team Usa rischia il flop contro il Sudan del Sud verso le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024)Usa altalenanteildel Sud, in occasione di un’amichevole che alla vigilia sembrava una formalità, quasi un riscaldamento pre-: 101-100 sul filo del rasoio. Le stelle delstatunitense sotto la guida di Kerr hanno sofferto, e non poco,la compagine africana, per lungo tempo sopra nel punteggio con parziali significativi: il massimo vantaggioese è rappresentato da un 42-58 sul finire del secondo quarto, addirittura +16. La favola dei prossimi Giochi Olimpici di Parigi, in rappresentanza di uno dei Paesi più poveri al mondo nonché prossima rivale proprio degli Stati Uniti nel gruppo C della competizione a cinque cerchi, ha domato per quasi l’interezza della partita la squadra formata dai migliori talenti della Lega per eccellenza nel