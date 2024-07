Avevo il fegato e la milza viola | Davide Donadei ricoverato in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Ore di apprensione per. Il DJ, ex tronista di Uomini e Donne, è statoinper alcuni accertamenti dopo che da ormai diversi giorni aveva febbre alta e dolori. A rivelarlo è lo stesso DJ con un messaggio sui suoi canali social. Nel farlo,sottolinea l’importanza, innanzitutto, della prevenzione. E di quanto essa sia fondamentale in campo medico: “Volevo ringraziarvi perché siete stati in tantissimi a preoccuparvi per me. Spero che la mia esperienza vi possa aiutare un minimo”. Quindi la ricostruzione dei fatti: “Da circa dieci giorni combattevo con una semplice influenza – rivela-. Per continuare a svolgere la mia vita quotidiana, a volte esageravo nell’assumere qualche medicinale in più del necessario. Dopo quasi una settimana di febbre alta, che spesso si manifestava la sera decisi di andare al pronto soccorso.