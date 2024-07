ATP Gstaad 2024 Matteo Berrettini cerca la prima vittoria in carriera contro Tsitsipas | i precedenti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) Nelle semifinali dell’ATP 250 di, in Svizzera, si giocherà il quarto incrocio sul circuito maggiore tra l’ellenico Stefanos: nel penultimo atto sulla terra battuta outdoor elvetica dello Swiss Opendi tennis l’azzurrolaaffermazioneil greco. Nei tre, infatti, ha vinto sempre: nel 2019 l’ha spuntata in quattro set nel primo turno degli Australian Open, nel 2021 ha vinto in due set negli ottavi di Roma, unica sfida giocata sulla terra battuta, e nel 2023 ha avuto la meglio nella semifinale della United Cup. Un’altra sfida non si giocò tra i due nel 2021, quando negli ottavi di finale degli Australian Opensi ritirò dal torneodi scendere in campoil greco.